Reformas prioritarias de AMLO se pueden considerar “muertas”: Julen Rementería

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Julen Rementería, afirmó que las reformas prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador –eléctrica, electoral y de la Guardia Nacional– planteadas para este periodo ordinario se pueden considerar “muertas”.

Descartó que el debate y la confrontación que ha generado con Morena el tema de la “casa gris” estanque la agenda legislativa, pues señaló que es un asunto independiente que involucra la exigencia de transparencia a una persona políticamente expuesta, como José Ramón López Beltrán.

“No se debe mezclar una cosa con la otra, lo que estamos hablando de la casa gris es simplemente un ejercicio de transparencia al que está obligado el gobierno y sus instituciones, no se puede soslayar la importancia que tiene que el hijo del Presidente viva en la casa de un funcionario de una empresa que recibe miles de millones de pesos en contratos, eso amerita una investigación profunda por parte de la SFP, de la ASF y de la FGR, como lo pedimos antier en la sesión, en donde fue negada la posibilidad de investigar por parte de los senadores de Morena”, aseveró.

En conferencia de prensa, el senador por Veracruz subrayó que independientemente de las negociaciones que se han planteado para sacar adelante las reformas promovidas por Morena, son inviables.

“No tiene que ver, esa condición de muertas, no tiene que ver con el tema de la casa gris, hay algunas que podríamos considerar muertas desde ahora, porque son verdaderamente perjudiciales para el país, como la reforma eléctrica, me parece que también absolutamente fuera de lugar el pretender adscribir a las Fuerzas Armadas permanentes a la Guardia Nacional. Me parece también fuera de lugar el pretender debilitar al Instituto Nacional Electoral”, apuntó.

Rementería aseguró que el bloque de contención en el que participan las bancadas de oposición del Senado se mantiene consolidado para frenar el avance de las reformas presidenciales: “El bloque de contención sigue fuerte, sigue firme, no veo ninguna grieta, está consolidado y firme”, indicó.

