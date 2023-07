Se registran ciudadanos para buscar Presidencia con el Frente Amplio Opositor

Al menos dos ciudadanos se registraron esta mañana ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México para buscar ser quien abanderara a la oposición en el proceso electoral de 2024.

A su llegada, los aspirantes manifestaron inconformidades por no sentirse representados por los partidos y porque la convocatoria no cuenta con la suficiente difusión ni accesibilidad para cualquier ciudadano.

El primero de ellos fue Víctor Hugo Gutiérrez Yañez, quien fue diputado local del PAN y extitular de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos de las Américas.

Acompañado de su familia y algunos simpatizantes, el exlegislador se postuló a nombre de organizaciones civiles.

Víctor Hugo Gutiérrez Yañez, quien fue diputado local del PAN y extitular de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos de las Américas, se registra para participar en la candidatura del Frente Amplio Opositor. Foto: Yulia Bonilla /La Razón

El segundo fue Sergio Iván Torres Bravo, expolicía proveniente de Puebla y doctor en Administración Pública, quien declaró no sentirse representado por los partidos políticos.

Relató que la decisión de acudir a participar se tomó entre 25 asociaciones policiales a nivel nacional que se reunieron la semana pasada y a las que se han sumado demás organizaciones que ahora lo impulsan para "llegar hasta donde podamos".

Sergio Iván Torres Bravo, expolicía impulsado por 25 asociaciones de seguridad, se registra en el Comité del Frente Amplio por México. Foto: Yulia Bonilla /La Razón

Dicen que hay un proyecto de seguridad pública que no lo vemos y nos dicen que hay un modelo de policía que tampoco lo vemos. Decidimos participar cuando menos para ser escuchados… Soy de la población que no me siento representado por ningún partido político, nos sentimos que siempre es lo mismo", declaró en entrevista.

La última en acudir fue Adrianha Flores, militante inactiva del PRI y directora de organizaciones civiles, quien manifestó inconformidad porque para registrarse se debe sacar cita ante el Comité Organizador y la convocatoria no está pública.

Comentó que ella aspira al cargo que se elegirá en este proceso para poner sobre la mesa la agenda de las familias y la iglesia.

Adrianha Flores, militante inactiva del PRI y directora de organizaciones civiles, se registra para buscar Presidencia con el Frente Amplio por México. Foto: Yulia Bonilla /La Razón

