Regresan a clases más de 24.4 millones de alumnos en México, 32.4% sin libros de texto, advierte UNPF

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), calculó que de los más de 24.4 millones de alumnos que regresarán a clases en educación pública en México este lunes, al menos un 32.4 por ciento iniciarían el ciclo escolar 2023-2024 sin libros de texto , tras la polémica que se ha generado en torno a dichos materiales.

Asimismo, se informó que la plantilla total de estudiantes en el país para este nuevo ciclo es de 27.6 millones de estudiantes distribuidos en 234 mil escuelas públicas y privadas, aunque en la educación privada, alumnado y profesores, cuentan con distintos materiales de apoyo.

De los 24.4 millones de alumnos de la matrícula nacional de educación básica, son siete millones 913 mil estudiantes de prescolar, primaria y secundaria, quienes iniciarán su año escolar sin libros de texto gratuitos, ya que en distintas entidades del país se ha determinado no entregar los materiales, pues consideran que “no son aptos para el alumnado y sus edades”.

Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió las controversias constitucionales de los gobiernos de Chihuahua y Coahuila. También, en el Estado de México será frenado parcialmente, luego de que Guillermo Legorreta Martínez, a través de su jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, Israel Fernández Clamont, interpusiera recursos jurídicos e instruyera “de manera inmediata, se deje de distribuir el libro de texto para el ciclo escolar 2023-2024”.

En Aguascalientes no se entregarán los libros, lo cual aplicará para 289 mil 705 estudiantes; en Jalisco, más de 1.6 millones de alumnos no recibirán los materiales por orden del gobierno, mientras que, en Zacatecas, un juez otorgó un amparo, para que 356 mil 524 menores no reciban los textos.

Plan de estudios busca renovar la forma de aprendizaje

La SEP informó que, a diferencia de los anteriores ciclos escolares, en esta ocasión los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria arrancan con un nuevo plan de estudios que se divide en diferentes ejes y fases educativas.

En lugar de tener asignaciones por materias, los alumnos dividirán sus estudios en diferentes campos formativos (lenguajes; saberes y pensamiento científico; ética, naturaleza y sociedades; de lo humano y lo comunitario) con conocimientos interdisciplinarios y los niños deberán crear proyectos vinculados a la realidad escolar o comunitaria.

En el plan escolar se incluirán ejes que conectan las disciplinas con la realidad “para formarse como ciudadanos de una sociedad democrática”. Se incluirá pensamiento crítico con temas de interculturalidad, igualdad de género, inclusión, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y artes y experiencias estéticas. El ciclo escolar terminará el 16 de julio de 2024.

