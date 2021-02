Regreso a clases presenciales, reto para la SEP: Delfina Gómez

Al asumir la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez reconoció que el principal reto que enfrentará esta dependencia es el regreso a clases presenciales de acuerdo con el semáforo epidemiológico, debido a la pandemia que cumplirá casi un año.

“Debemos atender a todos los mexicanos bajo principio de que por el bien de todos, primero los pobres, las universidades Benito Juárez, las becas, son logros, pero nos esperan metas y retos, la pandemia nos llevó a la necesidad de adaptarse, el primer reto es regresar a los planteles de acuerdo con el semáforo sanitario”, dijo durante la conferencia de prensa matutina.

Adelantó que se hará un diagnóstico para definir estrategias de atención a la población vulnerable. Apuntó que la pandemia de Covid-19 ha condicionado considerablemente algunas de las funciones de la SEP.

Delfina Gómez mencionó que se seguirán transparentando los procesos de evaluación e ingreso como profesores, además de que habrá una valoración de los avances de infraestructura en estos dos años de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy más que nunca, maestras y maestros tenemos papel histórico de contribuir a una transformación. Crear mejores oportunidades para vivir mejor. Sé del gran reto que están asumiendo los maestros, no tengamos temor de ser punta de lanza en la sociedad para la nueva etapa”.

En sustitución de Esteban Moctezuma, quien se va como embajador de México en Estados Unidos, la maestra Delfina Gómez precisó que el regreso a clases se hará con base al diálogo con los gobiernos estatales y padres de familia.

En ese sentido, Moctezuma Barragán adelantó que la titular de la SEP irá al estado de Campeche, con el fin de analizar con las autoridades locales el tema de regreso a clases presenciales, luego de que poco más de 17 mil maestros ya recibieron la primera dosis de vacunación.

Delfina Gómez dijo más adelante, que para ella significa un honor encabezar la Secretaría de Educación Pública, la cual fue “perdiendo su alma y esencia” por corrupción, y pasó de estar encabezada por pensadores a burócratas en las administraciones anteriores.

Recordó que vivió las reformas desde el aula, frente al grupo y como directora, pero “no es esa experiencia lo que puede hacer de este cargo merecedora, sino que me legitima”. Expuso que su nombramiento, además, permitirá que en administraciones futuras también sea un maestro quien asuma este cargo.

Denunció que hubo abusos en la época neoliberal sobre el sistema educativo y lamentó que en ese periodo se “estigmatizó al docente” y se abandonó a la niñez y la juventud. Los contenidos fueron centrándose en la medida que “el ambiente neoliberal exigían”.

Entre sus primeras acciones al frente de la SEP, Gómez Álvarez planteó dar un trato digno a los maestros, por lo que es necesario retomar la formación docente desde sus inicios para la dignificación de la imagen del profesor.

Como segundo eje dar prioridad a mejorar la infraestructura, así como los contenidos educativos en relación con la realidad que estamos viendo, partiendo del humanismo, además de continuar con el impulso de becas.

Resaltó que no asume un cargo político o burocrático, y agradeció a López Obrador la oportunidad de encabezar la SEP, donde tiene experiencia desde las aulas.

Yo no sólo estudié los problemas de la educación mexicana, yo no sólo leí los diagnósticos o recomendaciones de especialistas, yo los viví… Me llena de orgullo que el Presidente pensara en mí para este encargo