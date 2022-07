Reporteros Sin Fronteras condena asesinatos de periodistas en México

Este domingo Reporteros Sin Fronteras (RSF), mediante un desplegado publicado en el diario estadounidense The Washington Post, condenó los asesinatos de 12 periodistas en México a lo largo del presente año.

En el desplegado titulado: “Mexico must act to protect its journalists” que significa: “México debe actuar para proteger a sus periodistas” la RSF señaló que los periodistas están siendo atacados por impunidad por los cárteles de la droga en México, así como por políticos locales y funcionarios gubernamentales. A la par de hacer un señalamiento a los desafíos que enfrenta la prensa en México exigió al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador reforzar la seguridad para los periodistas.

El gobierno mexicano debe condenar la violencia contra periodistas y reforzar la protección de la prensa Reporteros sin Fronteras

En el mismo tenor hizo una referencia al asesinato que ocurrió la semana pasada del periodista Antonio de la Cruz y añadió que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. “El 29 de junio, Antonio de la Cruz se convirtió en el doceavo periodista asesinado en México en lo que va de 2022, uno de los años más letales para los medios en el país”.

12 periodistas asesinados en 2022

El nombre de Antonio de la Cruz su suma al de los periodistas: Yessenia Mollinedo Falconi, Sheila Johana García Olivera, Luis Enrique Ramírez, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Heber López Cruz, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero Zazueta, Roberto Toledo, José Luis Gamboa y Armando Linares, quien, tras ser asesinado en Tamaulipas, Ciudad Victoria se suma al total de 12 comunicólogos asesinados en lo que va del año en México.

La asociación Reporteros Sin Fronteras concluyó que existe una violencia “inédita” contra la prensa en México, que se mantiene como uno de los países que más desprotege a las personas ligadas al ejercicio del periodismo.

RFH