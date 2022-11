AMLO resalta labor de Ricardo Mejía en temas de seguridad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó, en una larga exposición, el trabajo realizado por Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por su labor en contra de la impunidad.

"Agradecerle a Ricardo, es de los mejores, es un gran apoyo, es quien me aligera la carga en este tema que nos preocupa y ocupa que es garantizar la paz y la tranquilidad , que no haya impunidad antes era la queja constante siempre se hablaba que se detenía a presuntos delincuentes y había como una puerta giratoria, no se sentenciaba, era mínimo el número de juicios y todavía hay ese problema", reconoció el Presidente.

Agregó que en esta lucha del Gobierno federal para combatir a los delincuentes, deben encarar incluso a los jueces y magistrados que promueven beneficios para los indiciados para liberarlos, sobre todo cuando las autoridades se encuentran distraídas.

"Hay jueces del Poder Judicial, aunque parezca increíble, que les gustan los sabadazos. Termina la semana y como sábado y domingo no hay actividad, de repente una orden para dejar en libertad para dejar en libertad a un delincuente de altos vuelos, porque ya se le terminó el periodo de castigo o porque se integró mal la averiguación o porque no se presentaron las pruebas, un poco lo que sucedió cuando dejaron en libertad al señor Caro Quintero", manifestó el jefe del Ejecutivo Federal.

Incluso reveló que durante su administración se han presentado varios intentos de jueces para sorprender a las autoridades, pero afortunadamente se lograron desactivar.

FBPT