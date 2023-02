El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, reiteró que apoyarán al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, luego del diferendo que tuvo con el coordinador en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong.

El parlamentario afirmó que en la política no hay posiciones irreconciliables, por lo que apeló a que ante el conflicto se ponga por delante al país.

Sostuvo que respaldarán al dirigente nacional, pues además fue iniciativa de él que la alianza Va por México se concretara.

“Es una postura personal y de muchos compañeros míos. Nosotros vamos a respaldar a Alejandro Moreno porque gracias a él se logró la alianza Va por México, porque puso su firma en la alianza cuando muchos de los actores que hoy nos critican, y que incluso piden alianza, no lo querían. No quiero ahondar ya en las diferencias, pero Alejandro dio la encomienda de negociar esa alianza. Alejandro es la garantía para que la alianza continúe” Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro

Luego de que algunos diputados, como Hiram Zetina, lanzaron un llamado a que el PRI en el Senado destituyera a Osorio Chong como su coordinador, Moreira Valdez dijo que él no es quien para hacerle un llamado tanto al senador como a sus compañeros en la Cámara alta.

En entrevista con medios, el diputado consideró que es válido disentir y, con motivo de esto se refirió al periodo en el que la senadora Claudia Ruiz Massieu presidió al PRI.

“Cuando ellos tuvieron la oportunidad de dirigir el partido, y me refiero a la senadora Claudia, no permitieron el disenso y ella sabe a qué historia me estoy refiriendo, en cuanto a la dirigencia que compartimos, porque yo fui su secretario. Ella sabe qué me refiero, ella no aceptó un disenso, no aceptó las propuestas de alianza que yo la hacía entonces y que nos habrían permitido ganar”, dijo.

cehr