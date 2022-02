Revocación de mandato va, pese a no tener condiciones óptimas: INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Villanueva aseguró que el órgano autónomo generó los recursos necesarios para organizar el ejercicio de revocación de mandato, a pesar de que no se lleve a cabo de manera óptima.

A través de un comunicado, señaló que el próximo 10 de abril cada ciudadana y ciudadano tendrá una boleta esperándolos en una casilla para participar en la consulta, por lo que está garantizado el derecho a votar.

“Vamos a imprimir alrededor de 92 millones de boletas y cada ciudadana y ciudadano va a tener una boleta esperándolo ; incluso vamos a instalar, a diferencia de la Consulta Popular, alrededor de 300 casillas especiales, una en cada distrito, para que los electores en tránsito, que no se encuentran en su sección, en su domicilio, puedan votar si así lo desean”, explicó.

te puede interesar Gobierno de CDMX alista plan para atender desabasto de agua en los próximos días

Córdova Vianello lamentó que el INE hoy no esté organizando la consulta con el mismo número de casillas de un proceso electoral federal (alrededor de 161 mil casillas), como señala la Ley Federal de Revocación de Mandato.

“Pero ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación: no es culpa del INE. Si hay algún responsable de que no se puedan instalar todas esas casillas son las instancias que no proveyeron al INE los recursos necesarios para poder cumplir con lo que dice la Ley”, sentenció.

El consejero presidente espera que participe la mayor cantidad de personas en la consulta, explicó que harán mayor promoción ya que las casillas estarán más lejos.

CEHR