Ricardo Anaya afirmó que AMLO tiene “esquezofrenia” porque no resuelve nada

El excadidato a la presidencia, Ricardo Anaya, afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pretextos para todo y nunca resuelve nada, razón por la que afirmó que tiene “esquezofrenia”.

En su vídeo semanal, explicó que la “esquezofrenia” es la manía de los que no arreglan nada y para todo dicen, “es que”.

Para probar sus palabras, el exdirigente nacional del PAN compiló una serie de “pretextos” de López Obrador en los que se escucha decir al mandatario, “es que”, al ser cuestionado respecto a diversos temas.

“Es que el INE”, “Es que las clases medias”, “Es que son aportaciones para el movimiento”, entre otras excusas, que señala, es lo que se escucha decir al jefe del ejecutivo federal.

“No nos sirve un Presidente ‘esquezofrénico", un Presidente sirve cuando resuelve problemas y este no resuelve un carajo, pero eso sí, tiene un pretexto para todo”, dice el panista.

Argumentó que un Presidente que habla tres horas al día, mientras siguen las masacres, no es funcional. “Yo creo que ya es hora de que recordemos que los políticos, empezando por el presidente, son servidores. Que sus jefes son los ciudadanos. Que su sueldo se paga con tus impuestos. Que los contratamos para que den resultados, no para que pongan pretextos. Porque un servidor que no sirve, no merece el lugar que ocupa”.

Ante la situación, Ricardo Anaya hizo un llamado a decir no a la división y al odio. Argumentó: “México no se merece esto, sobran pretextos y nos urgen resultados”. Enfatizó que él tiene una solución: “Ni un pretexto más” y exigió una explicación de cuándo y cómo se van a resolver los problemas que aquejan a México como la pobreza, los precios altos, la inseguridad y la deforestación.

FBPT