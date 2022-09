Ricardo Monreal advierte “confrontación inevitable” ante polarización en el país

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, alertó sobre una posible “confrontación inevitable” de continuar con la polarización en el país.

Al participar en la presentación del libro “Las Grandes Reformas para el Cambio de Régimen”, en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), manifestó su preocupación por la polarización que cada vez lleva a la población hacia el odio y el desencuentro.

“Estoy preocupado, porque no podemos vivir en un desencuentro permanente. Estoy preocupado porque la política no es odio, la política no es desencuentro, la política no es irracionalidad. La política es una ciencia de encuentro, de consenso, de acuerdos"