Monreal sobre su candidatura presidencial en Morena: No soy el preferido, pero puedo dar buenos resultados

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, aseguró que a pesar de "no ser preferido y ser excluido" puede convencer a Morena para que sea elegido como candidato a la presidencia en 2024.

"Nunca ha sido cómodo, me he enfrentado siempre al poder público y no me autoengaño, no me autoengaño, pero creo que puedo convencer a mucha gente dentro de Morena que a pesar de no ser preferido y de ser excluido puedo dar mejores resultados", afirmó Ricardo Monreal en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Monreal Ávila explicó que aunque "los dados" parecen estar completamente a favor de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aún faltan 20 meses para ganar a la “buena”, por lo que en este momento está totalmente comprometido con legislar la revocación de mandato.

“Nunca me voy a enfrentar con nadie; pero sí voy a buscar a sectores de buena fe que quieran profundizar la vida democrática del país, que generen un proceso de cambio al interior y que también haya un proceso de reconciliación en todo el país con todos los sectores. Eso es lo que planteó, pero en su momento habré de abundar en su momento, ahorita lo que me interesa sacar es revocación de mandato el próximo jueves”, expresó Ricardo Monreal.

Dijo que en la agenda legislativa tienen tres leyes pendientes, que son la ley de revocación de mandato, la ley de la armada y la prohibición para que se sigan usando animales en experimentos cosmetológicos y artículos de belleza.

En cuanto al nombramiento de Olga Sánchez Cordero como presidenta en la Cámara de Senadores, el senador morenista comentó que por su parte no habrá obstáculos que la coloquen en una situación difícil en el recinto legislativo y la harán “sentir en familia”.

EASZ