Ricardo Monreal pide prudencia a Sandra Cuevas tras confrontaciones con Claudia Sheinbaum

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, pidió prudencia a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, luego de las confrontaciones con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. El senador zacatecano destacó que la aspirante a la presidencia ha sido responsable.

"A mí no me gusta el pleito", señaló Monreal, quien apuntó que él es de los que piensa que "un pleito no es bueno, aunque lo ganes", y recomienda prudencia ante una situación así.

"No creo que sea correcto y conveniente esta serie de acusaciones, yo no creo ni comparto eso. La Jefa de Gobierno ha estado actuando con (diligencia) y con responsabilidad y a mí, en lo personal, no me gustan este tipo de diferendos de la alcaldía hacia la Jefa de Gobierno", dijo Monreal Ávila.

El senador concluyó enfatizando que no simpatiza con esas actitudes: "No simpatizo con eso, no avalo eso. Hay que intentar siempre el diálogo, las buenas formas y el buen juicio".

Síguenos en Google News

DGC