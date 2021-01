Ricardo Monreal y Xóchitl Gálvez dispuestos a aplicarse la vacuna rusa contra COVID-19

Los senadores de Morena Ricardo Monreal y del PAN Xóchitl Gálvez aceptaron que pedirán que se les aplique la vacuna rusa Sputnik V, si la inmunización demuestra su seguridad y efectividad.

“Yo sí me la pondría, yo me la pondría porque la vacuna rusa, ha sido aplicada en varias partes del mundo y tiene un alto nivel de efectividad. Hay muchas “fake news”, desinformación, pero yo creo que hay que aclarar y decir que es mejor que se intente por encima de todo obtener la vacuna y las dosis que no hacer nada”, aseguró Ricardo Monreal.

Por su parte la legisladora Xóchitl Gálvez dijo que se aplicaría la vacuna siempre y cuando quede demostrada su efectividad y seguridad.

“Se están gastando recursos de los mexicanos, imagina que la vacuna sea poco efectiva y se tenga que volver a vacunar a los mexicanos, entonces en ese sentido sí tiene que haber una claridad por la autoridad competente todo lo que queremos es que venga Cofepris y nos explique el procedimiento, y lo que estamos pidiendo es que se haga transparente la aprobación en el comité de moléculas, que la reunión sea pública y transparencia y cada científico diga por qué está aprobando la vacuna”, señalo la senadora del PAN.

En los últimos días los legisladores del PAN y Morena han sostenido diversos desencuentros en torno a la compra y distribución de las vacunas para combatir el COVID-19.

