Riña por marcha por INE aterriza en San Lázaro; diputados se confrontan.

Las descalificaciones y señalamientos despectivos entre Morena y sus aliados contra la oposición, a causa de la marcha a favor del INE, llegaron a la Cámara de Diputados, donde legisladores se confrontaron una vez más desde la tribuna.

A pesar de afirmar que la protesta fue multitudinaria y “exitosa”, el petista Gerardo Fernández Noroña dijo que el “¡No pasará!” de los opositores a la Reforma Electoral es “tan aguado como la resistencia que pondrán”, pues aseguró que la iniciativa saldrá adelante debido a que todos los bloques tienen puntos de coincidencia.

“Tú ni te bañas” le gritaron desde las curules del PAN. El diputado retomó la palabra: “su respuesta es el insulto, la injuria, la diatriba, el racismo, el clasismo, la rabia, el odio, la miseria humana, eso representan, pequeñitos son”, dijo luego de afirmar que la oposición deberá marchar mucho para preocupar a la 4T.

Faltan 140 días para que se vaya Lorenzo Córdova y Ciro Murayama como consejeros del INE, refirió el morenista y expresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna.

“Les pusieron un anzuelo ustedes lo mordieron y ahora son sus rehenes… La marcha sólo evidenció su sometimiento al poder económico, los dibujó de cuerpo entero. Lacayos de Lorenzo y Ciro, por un lado, y lacayos de Claudio X. González por el otro. En qué mundo tan triste están ustedes”, dijo a la oposición.

Los señalamientos del bloque mayoritario en San Lázaro “dieron gusto” al PAN, quien en voz del diputado Jorge Arturo Espadas Galván dijo que las afirmaciones del bloque de Morena demuestran que “les dolió mucho que amenazan desde Palacio Nacional con hacer una reforma legal que no pasará”.

Antes, la perredista Elizabeth Pérez dijo que “si efectivamente estuviéramos derrotados, hoy no hubiéramos tenido agenda política con el tema de la marcha. Aquí se ve cuánto les dolió”.

Mientras que el coordinador del PRD, , respondió a las acusaciones del pevemista Carlos Alberto Puente, quien pidió al PAN, PRI y PRD leer las indicaciones de “su patrón”, Claudio X. González, pues afirmó que él busca ser candidato del bloque de contención a la presidencia.

“Nosotros no tenemos patrón, Claudio X. González no es nuestro patrón; ustedes sí, el Presidente y no esté presidente, el presidente en turno cada sexenio. Y por último lo digo a nombre mío o de mis compañeros: vamos a votar en contra de la Reforma Electoral que proponen, porque es un retroceso para la democracia de nuestro país”, sostuvo.

RFH