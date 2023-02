Rocío Abreu asegura que es una práctica común recibir y repartir dinero en Campeche

La senadora de Morena, Rocío Abreu, a quien se observó en un video recibiendo fajos de billetes, afirmó que en Campeche es una práctica común recibir y repartir dinero en efectivo, tanto en el actual como en los gobiernos anteriores, y aseguró que tiene las manos limpias.

Luego de que no había fijado una postura sobre los videos en los que se le observó con el dinero, que presuntamente datan de 2021, durante la administración del priista Carlos Miguel Aysa, quien actualmente es embajador en República Dominicana, la senadora campechana afirmó que “tengo la conciencia tranquila y las manos limpias”.

Sin explicar el origen y destino del dinero que recibió, señaló ante los medios de comunicación que el acto que se observó en los videos es “una práctica común”.

“Es un tema de golpeteo y volvemos a lo mismo, me extraña que casualmente nada más nos sacan a cuatro funcionarios, cuando hay videos de todos. ¿Qué otros funcionarios? Los secretarios que operaban dinero pues para lo que se señala, repito, todavía ha comentado la gobernadora que se entregó dinero en el programa de fertilizantes y pesca”, comentó.

Indicó que durante dos décadas de carrera política ha ejercido diversos cargos y atendido muchas responsabilidades, por lo que no recuerda la fecha ni quién le entregó el dinero.

Ante el cuestionamiento sobre si tiene la conciencia tranquila, Abreu aseguró: “Muy tranquila. No hay nada. Es más les invito a que vean mi redes sociales y van a ver que lo que se presentó, yo he gastado en cualquier gestión en mis trabajos de escuela, en mis trabajos de salud, en mi trabajo de subsidio a los alimentos, todo, he gastado cincuenta veces lo que se presenta”.

La senadora del partido guinda consideró que la difusión del video es parte de una campaña sucia en su contra e insistió en que tiene las manos limpias.

Síguenos en Google News

DGC