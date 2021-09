No venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz: SSPC

Ante los reclamos de los senadores por la crisis de inseguridad que padece el país, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la paz sí se puede construir con más abrazos, cordialidad, civilidad y hermandad.

Al comparecer ante el Senado de la República, a donde acudió acompañada por los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, Rafael Ojeda Durán; el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, se enfrentó a los señalamientos de los senadores de oposición sobre la política de “abrazos, no balazos”.

Al respecto, Rodríguez afirmó: “Es bueno aspirar a que en México haya más abrazos y menos balazos, pero es un trabajo de todos, aspiramos a una sociedad más fraterna, donde no haya estas disputas criminales y la paz sí se construye con más abrazos, con más cordialidad, civilidad, hermandad y, como lo he dicho, no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz”.

La senadora Lilly Téllez le expresó a la secretaria de Seguridad que su presencia en el Senado era para defender lo indefendible, porque aseveró que su expresión “abrazos, no balazos, es de hecho la proclamación del compromiso de la 4T con el crimen organizado”.

“La prometida transformación hacia la seguridad resultó ser una degradación, la 4T consolida y formaliza públicamente la unión entre el poder político y el poder del crimen organizado” Lilly Téllez, senadora del PAN

Antes de regalarle el libro de “El Padrino”, de Mario Puzo, en el que dijo que se aborda la relación entre el poder político y el crimen, la senadora panista reprochó que la reunión diaria del gabinete de seguridad que presumen como un logro sólo “sirve para tomar café y despertar bien, pero es inútil para disminuir la violencia”.

Durante la comparecencia, Rodríguez detalló que el 50% de los homicidios dolosos en el país se concentra en seis entidades federativas: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Chihuahua.

Además, indicó que la UIF ha bloqueado 41 mil cuentas vinculadas con operaciones ilícitas por más de 14 mil millones de pesos con golpes al crimen organizado y a crímenes de “cuello blanco” .

Ante los cuestionamientos por los crímenes de candidatos que participaron en los pasados procesos electorales, la secretaria de Seguridad detalló que de los 302 candidatos que contaron con protección, 109 fueron por parte de la Guardia Nacional, 159 por una instancia estatal y 23 por una municipal, además de que nueve fueron protegidos por la Guardia Nacional en coordinación con elementos estatales, uno por la Marina y uno por la Fiscalía General de la República.

“Supimos que hubo algunos decesos lamentables, trágicos, que se investigan y que no deben quedar impunes, por eso trabajamos todos los días. Del número de homicidios contra candidatos, el 75% fue resuelto en su mayoría por fiscalías estatales, aunque todavía quedan algunos sin castigo” Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC

En cuanto a los feminicidios, Rodríguez admitió que de enero a agosto de este año se registró un incremento de 11.9% en el número de casos.

La secretaria de Seguridad enfatizó que a pesar de que el Gobierno federal prefiere la política de “abrazos, no balazos”, eso no significa que estén cruzados de brazos, porque han cumplimentado diversas órdenes de aprehensión en contra de objetivos prioritarios.

