Robles pide a población apoyar su resistencia civil

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, emprendió una jornada de resistencia civil pacífica a favor de la justicia y para demandar su liberación.

A través de sus redes sociales, envió un mensaje desde el penal de Santa Martha Acatitla, en el que pidió a la población a que se sume para alzar la voz en contra del uso de la justicia como venganza política.

“México no necesita polarización, México no necesita odio, México necesita reconciliación, México no necesita odio, nuestro país está ensangrentado, nuestro país está de luto y somos las mujeres las que lo podemos cuidar, las que lo podemos levantar, así que les llamo de manera particular para que exijamos que se haga justicia”