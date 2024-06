Rubén Moreira, líder del PRI en San Lázaro, afirma que reforma judicial es una revancha

Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que la reforma al Poder Judicial no es un tema de justicia, es una decisión popular y revanchista porque la Corte, en su momento, falló en contra de la Reforma Eléctrica y paró la obra del Tren Maya.

Rubén Moreira abordó, en una emisión especial del programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas” la reforma al Poder Judicial y cuestionó si elegir directamente a jueces, magistrados o ministros va a hacer que México tenga una mejor justicia, que ha costado 200 años construirla. “Es un proceso muy complejo para querer resolverlo de una manera tan simple en tres meses”, enfatizó.

El priista lamentó que la encuesta oficialista difundida esta semana solo pusiera a juicio la labor de ministros, pero nunca preguntara por sus méritos, experiencia o especialización en ramas del derecho.

Estás encuestas no son válidas porque solo intentan justificar una elección, una decisión. Es como si a la gente le preguntaran, usted qué prefiere que su médico cirujano lo elija el pueblo, el Presidente de la República o que sea seleccionado por su capacidad académica, práctica o técnica. Señora Presidenta porque no ponen a elección al titular del SAT, a quienes van a dirigir las aduanas o porque no ponen a elección en las prisiones quien sería el director