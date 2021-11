Santiago Nieto cancela participación en foro organizado por el Senado, informa Ricardo Monreal

Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, canceló su participación en un foro organizado por el Senado de la República, informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien consideró que el exfuncionario está en una "reflexión franciscana" y los "votos de silencio" siempre ayudan.

"Le dije que la invitación estaba abierta, que para nosotros el haber dejado el cargo no implicaba que estuviera ausente de esta posibilidad de encuentro con ustedes, pero él decidió asumir una actitud franciscana” Ricardo Monreal

La participación de Nieto Castillo estaba programada para dar una ponencia-conferencia este viernes 12 de noviembre en el Parlamento Juvenil convocado por la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo.

El senador zacatecano descartó se haya prohibido a Nieto presentarse, pues se trataba de una actividad académica y no política-partidista, por lo que en su opinión no habría problema en que estuviera ahí, pero decidió no acudir.

KEFS