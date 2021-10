Construimos la 4T en la SCT: Jorge Arganis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz Leal, aseguró que, desde la dependencia, participa en la construcción de la Cuarta Transformación (4T); sin embargo, los propios senadores de Morena le advirtieron que esta institución es el auténtico ejemplo del “elefante viejo y reumático”.

El secretario compareció ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, donde respondió a los cuestionamientos de sus integrantes, correspondientes al último Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, Arganis Díaz Leal atendió las dudas de los senadores sobre las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Tren México-Toluca, la infraestructura carretera, las obras en Oaxaca, entre otras.

El funcionario federal aseguró que tiene el convencimiento de que “no sólo estamos ejecutando obras, sino que también estamos contribuyendo en la cuarta transformación de México”.

Por ello, reconoció que requiere el apoyo del Congreso para contar con los recursos necesarios para todos los proyectos.

Durante los cuestionamientos, casi al cierre de la comparecencia, la senadora de Morena, Soledad Luévano Cantú, le señaló al titular de la SCT que a esta dependencia federal no la ha tocado la 4T.

“Es lamentable, porque no he observado que la cuarta transformación haya tocado la puerta de esta secretaría aún, no parece ser una dependencia en la cual el Presidente pueda apoyarse”