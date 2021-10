Participación de la comisión será de 54% y la IP, 46%, sostiene

Sí a cambios en iniciativa, pero no en preeminencia de CFE, advierte Morena Espíritu no se modifica, anticipa presidente de la Comisión de Energía en Diputados; se puede incorporar algún tema para mejorarla y construir consensos, dice; AMLO asegura que su propuesta no contraviene el T-MEC y generará más inversiones; CCE alerta que avalar la eléctrica creará boquete de $1.4 billones en finanzas públicas