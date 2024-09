'Vamos a seguir trabajando con Oaxaca y para Oaxaca': Claudia Sheinbaum

"Vamos a seguir trabajando con Oaxaca y para Oaxaca", fue el compromiso que la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo realizó durante la Inauguración del camino "Benito Juárez”, en Guelatao, Oaxaca, —municipio en el que nació el Benemérito de las Américas, Benito Juárez—, y donde se realizó el informe del programa Caminos Artesanales, que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Dije que venía a comprometerme. Vamos a seguir trabajando con Oaxaca y para Oaxaca. Y, sobre todo, vamos a seguir con nuestros principios: el principio de 'Por el bien de todos, primero los pobres'. El principio juarista de que: 'No puede haber gobierno con pueblo pobre'. Y el principio juarista, obradorista, que dice: 'Con el pueblo todo, sin el pueblo nada'. Y los principios de nuestro movimiento que llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia: Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca, ni al pueblo de México"