Padres de niños con cáncer continuarán protestas en 2022 

Omar Hernández, vocero de padres de niños con cáncer adelantó que para 2022 las protestas y manifestaciones continuarán en el país, con el objetivo de ejercer presión para la compra y abastecimiento de más medicamentos y tratamientos.

En entrevista con La Razón, señaló que en cualquier parte del país en donde falte un medicamento, van a extender la voz y apoyar a las familias que no han sido escuchadas, ya que se encuentran hartos de la situación que prevalece por falta de insumos.

“Yo sigo teniendo reuniones con gente del Insabi y siempre les estamos diciendo donde faltan los medicamentos para que los abastezcan. Las movilizaciones van a seguir porque hoy en día estamos más organizados y no vamos a soportar que nuestros hijos les falten insumos por falta de protocolos de las autoridades”, destacó.

El activista aseveró que seguirán exigiendo lo que por derecho corresponde a los menores, porque es indispensable que el país ya salga de esta situación que afecta a los niños que padecen cáncer.

Omar Hernández agregó que hasta el momento no hay programas de prevención que beneficien a los infantes, ya que muchos pudieron contar con tratamientos previos para anticiparse a los padecimientos más fuertes y tener una mayor expectativa de vida. Además dijo que las autoridades solamente se acuerdan del día en fechas conmemorativas, cuando se ponen un moño o encienden luces de edificios importantes.

“No hay una prevención como tal, nosotros estamos peleando por programas preventivos ya que no estamos en contra del gobierno, sino a favor de la vida de nuestros hijos; que haya medicamentos en tiempo y forma. Los niños a cada rato interrumpen su tratamiento por que no hay, y eso les afecta en su salud”, dijo.

lemm.