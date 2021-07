En Semefos, 80 de cada 100 cuerpos que se buscan: Madres Buscadoras de Sonora

La líder y fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta, estimó que de 100 cuerpos que se buscan, es posible que 80 ya estén en los Servicios Médicos Forenses, pero la ineptitud de las autoridades no hace posible identificarlos.

En entrevista con La Razón, explicó que la experiencia que han tenido es que en la mayoría de los casos, los desaparecidos que buscan y que muchas veces intuyen que están en los Semefos, pasan años ahí sin ser reconocidos.

“En todos los Semefos, en todas las fiscalías hay muchísimos cuerpos sin identificar, pero es por la ineptitud de las autoridades, porque ellos tapan toda esa identidad, pero cuando nosotros vamos al Semefo a checar los libros, no quieren que tomemos fotos, no quieren que mandemos audios, no quieren que nadie sepa de los cuerpos que están ahí. De 100 desaparecidos, 80 son localizados y están en un Semefo por la ineptitud de las autoridades”, enfatizó.

Como lo publicó este medio, señaló que prevalece una crisis forense en todo el país, por lo que estimó que es necesario que haya una auténtica base de datos para evitar que envíen a la fosa común los restos de miles de personas.

“Teníamos un cuerpo que lo andaban buscando por dos años, su familia viajó de Durango a Sonora, el papá y la esposa, viajaron para buscar en campo, pedimos el apoyo de una persona de la Fiscalía y nos dijo que tenía dos años el muchacho en una fosa común, entonces es culpa de ellos”, platicó.

Flores Armenta, quien se encuentra protegida tras sufrir amenazas y luego del asesinato de Aranza Ramos, que también era parte de Madres Integrantes de Sonora, señaló que no han contado con el apoyo de los gobiernos estatales y esperan que el gobierno federal actúe para respaldarlos en su búsqueda.

“Necesitamos que nos ayuden a traer a nuestro familiar a casa, porque no deberíamos ser nosotros los que andemos en los montes con picos y palas”, aseveró.

JVR