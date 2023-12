Senado avala dictamen que ratifica derechos laborales de elementos de las Fuerzas Armadas que están en la GN.

El Senado de la República aprobó el dictamen por el que se ratifica que los derechos laborales de los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron incorporados a la Guardia Nacional se mantienen vigentes.

Con una mayoría de 109 votos a favor y una abstención, el pleno de la Cámara alta avaló el dictamen que previamente fue aprobado en comisiones, en el que se precisa que los elementos de las Fuerzas Armadas que hayan sido incorporados a la Guardia Nacional conservarán sus derechos laborales relacionados con sus rangos, antigüedad y prestaciones sociales.

Los senadores que votaron en contra fueron Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero, Germán Martínez, Nadia Navarro y Claudia Ruiz Massieu, quienes fijaron su posicionamiento desde la tribuna del Senado.

El coordinador del Grupo Plural, Germán Martínez, señaló que la aprobación de esta interpretación obedece a que en las dependencias federales encargadas como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad “tienen un desorden administrativo que no han arreglado”.

“A mí no me convence, bajo ninguna circunstancia, que se le agregue la palabra de estímulos, eso no está claro en la interpretación que dicen ustedes que aclara”, observó.

La senadora del PRI, Nancy de la Sierra, quien se abstuvo en la votación, dijo que ante el cuestionamiento que ha hecho sobre la causa justificada para hacer la interpretación contenida en el dictamen “nadie me pudo responder”.

Además, cuestionó que desde el Senado de la República se pretenda apaciguar las inquietudes de la dependencia federal: “Qué está sucediendo realmente con la Guardia Nacional, qué impedimento habría para que ambas secretarías cumplan con la ley”, insistió.

No obstante, senadores como el panista Damián Zepeda defendieron el dictamen: “¿Les parece correcto que alguien que es ordenado asignado ir a cumplir una función de seguridad pública, aun en contra de su voluntad, pierda sus derechos laborales? ¿Les parece justo que alguien que arriesga su vida por la seguridad pública no tenga garantizada su seguridad social?”, cuestionó.

Por ello, subrayó: “Todo lo que abone a dar certeza, claro que lo vamos a dar, dónde está el daño, es un beneficio a los elementos que están dando una función. ‘Es que eso significa militarizar’, no engañemos, díganme donde significa militarizar, no engañemos”.

En el mismo sentido se manifestó el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien enfatizó que este dictamen no debe ser un debate sobre la militarización del país.

“No se trata de la militarización, se trata de los derechos laborales de quienes hoy tiene una labor en la seguridad pública. Vamos a seguir luchando contra la militarización y la errática estrategia en materia de seguridad pública”, sostuvo.

JVR