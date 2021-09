Senado cita a comparecer en comisiones al titular del INM

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, deberá comparecer en el Senado para explicar la forma en la que ha respondido el Gobierno federal ante la crisis migratoria en la frontera sur.

Durante la sesión de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios se estableció la convocatoria al funcionario –aunque no se definió la fecha– como una situación necesaria debido a que se han registrado constantes violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

La senadora del PRI, Beatriz Paredez Rangel, aseveró que hasta el momento, Garduño ha sido el funcionario más protegido del régimen, ya que la mayoría legislativa no quiere que se le cuestione.

“Hemos tratado en otros momentos que venga el presidente del INM y es el funcionario más cuidado de la patria, yo no veo el motivo por el cual no venga. Va a venir el secretario de Estado. Está bien que lo protejan, pero no exageren”