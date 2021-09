Piden en Senado comparecencia de funcionarios del INM y Comar por violencia contra migrantes

Desde el Senado demandaron que los funcionarios involucrados en la crisis migratoria en la frontera sur del país comparezcan para explicar las acciones violentas registradas en contra de las caravanas de migrantes, además de conformar una delegación para vigilar la actuación de la Guardia Nacional.

El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó que independientemente de la glosa del informe, es necesario que comparezcan los responsables de atender el tema migratorio, con el titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

Calificó como vergonzosa la actuación de algunos elementos de la Guardia Nacional ante los migrantes, ya que la promesa del gobierno federal era un programa de apoyo e impulso al desarrollo en Centroamérica.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, reconoció que en este tema se debe ser cuidadoso con los derechos humanos de los migrantes y generar condiciones de respeto: “Nunca me han gustado los excesos”, señaló al ser cuestionado sobre la actuación de la Guardia Nacional.

Reiteró que en los próximos días van a comparecer los titulares de las secretarías de Gobernación, Adán Augusto López; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; de Bienestar, Javier May Rodríguez; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; de Salud, Jorge Alcocer, de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal; de Agricultura, Víctor Villalobos, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón.

Por su parte, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a que instrumente medidas de trato humanitario a los migrantes, dentro del cual planteó que se haga un monitoreo puntual y de control parlamentario de las acciones implementadas por la Guardia Nacional a través de una delegación de senadores.

Coincidió en que deben comparecer para explicar la crisis en la materia los titulares del INM, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y de otras dependencias: “Necesitamos poner control a las violaciones tan graves y dolorosas que hoy están sucediendo en nuestro país”, manifestó.

El grupo parlamentario de Morena, en voz del senador César Cravioto, señaló que el tema migratorio está siendo atendido por la Federación a través de programas como Sembrando Vida, y rechazó fijar una postura sobre los actos violentos registrados en contra de extranjeros en la frontera sur del país.

Al ofrecer una conferencia de prensa para abordar expresamente el tema de VOX y su acuerdo con el PAN, remarcó que la crisis migratoria ya es un tema abordado y que para Morena lo fundamental es hablar sobre lo sucedido en el panismo.

Tenemos en la historia de esta humanidad casos como usted que dicen por qué se meten a estos temas, pues para que no crezcan los Hitlers, que crecieron hace 60, 70, 80 años, para que no haya holocaustos y demeritarlo, decir que no es importante es la misma postura del PAN