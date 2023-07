Sheinbaum, la corcholata que más gastó en segundo corte, reporta Mario Delgado

Del 19 de junio al 23 de julio, Claudia Sheinbaum, reportó pagos por un 1 millón 823 mil 690 pesos en logística, viáticos, hospedaje y transporte, mientras que en el reporte anterior, del 19 de junio al 2 de julio, la exmandataria capitalina gastó 868.7 mil pesos; siendo en este periodo la exjefa de gobierno la aspirante a la candidatura presidencial de Morena que más ha gastado para realizar sus asambleas informativas en el país.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó que en segundo lugar, el senador con licencia Ricardo Monreal gastó 1 millón 639 989 pesos del 19 de junio al 22 de julio y en el período anterior, 916.3 mil pesos, a Monreal, le sigue Marcelo Ebrard quien ha gastado 1 millón 202 mil 497 pesos; y 385.5 mil pesos en el período anterior.

El cuarto sitio lo ocupa el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ha gastado 1 millón 116 mil 864 pesos, pero en este caso el dirigente advirtió que esos gastos “no son recursos del partido, sino propios”.

Candidatos opositores debería reportar gastos

Al informar sobre los gastos de campaña de las corcholatas, Delgado, dijo que los aspirantes del Frente Amplio por México "deberían tomar el mismo camino que Morena, de informar al pueblo sobre sus gastos", y reprochó que no informen sobre sus gastos en campaña. "No sabemos de dónde salen los recursos".

"La oposición sigue haciendo su proyecto en la cúpula con la élite. Ya sabemos que el mister Fobaproa, el señor José Ángel Gurría, es el encargado de organizar este plan. Pues ya hemos hablado sobre cuáles son sus preferencias", dijo Delgado al decir que todos quienes participen rumbo a 2024, deben “declarar de donde surgen sus gastos”.

Delgado comentó que el día de hoy vence el plazo que le dio el Tribunal Electoral al Instituto Nacional Electoral (INE), para que emita lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos políticos que tiene tanto Morena como los del Frente Opositor.

"Quiero informar que ayer por la tarde tuvimos acceso a un borrador del INE en este proceso de consulta que ellos tienen, nos dieron una primera versión. Entendemos que el INE quiere sesionar el día de hoy para aprobar estos lineamientos; para aprobar estos procesos que están en curso, tanto en Morena, como en el Frente Opositor", dijo.

Agregó: "lo que queremos es cumplir, lo que queremos es no violar la ley. Entonces, nada más, no queremos que se defina así nada más, sino que haya precisión de cuáles son los elementos que convierten a una propaganda o a un evento en contenido de naturaleza electoral”.

Propaganda que no cumpla los criterios será retirada

Enfatizó que los partidos no pueden contratar espacios de radio y televisión para este tipo de procesos. "Y toda la demás propaganda autorizada, otra vez hacen referencia a que no tengan contenidos o elementos de naturaleza electoral y está identificada expresamente que está relacionada y que esté identificada expresamente con estos procesos políticos en marcha. Es decir, que se aclare específicamente qué estamos hablando del proceso interno de Morena en nuestro caso”.

El dirigente afirmó que la propaganda que no cumpla los criterios de los lineamientos que van a establecer el día de hoy las autoridades electorales, como, bardas, espectaculares exteriores van a tener que ser retiradas en los próximos cinco días y “si no se retiran serán acumuladas a gastos de precampaña si en el futuro alguna de estas personas que hizo esta propaganda es aspirante en su momento”.

Concluyó diciendo que: “Algo en lo que no estamos de acuerdo y que nos parece una contradicción, es que por un lado no piden que las personas que participen en estos procesos renuncien a sus cargos porque es una contradicción, porque durante mucho tiempo estuvieron persiguiendo a Morena pidiendo que un funcionario público no podía participar en ningún tipo de eventos de naturaleza política; hay argumentos del Tribunal y del propio Consejo General del INE que dice que los servidores públicos no puede quitarse, que es investidura, ni siquiera los domingos en la tarde”.

Delgado enfatizó el caso de Santiago Creel, refiriendo que: “Sabemos que hay un participante, en el caso del Frente Opositor, que es el presidente de la Cámara; el presidente de la Cámara es responsable del área de comunicación social de la Cámara, entonces se corre el riesgo de que utilice el aparato de la Cámara de Diputados, específicamente de Comunicación Social, para hacerse propaganda, lo cual constituiría un delito”.

