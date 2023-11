Sheinbaum critica al “frente de la imposición”

La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la alianza PAN-PRI-PRD, a la cual llamó el “frente de la imposición”, derivado de las decisiones que las dirigencias de estos partidos tomaron para designar a algunos de sus precandidatos en ciertas entidades federativas.

Además, la exmandataria capitalina indicó que invitará a sumarse a su proyecto político a algunos personajes que se han inconformado por las designaciones cupulares dentro del Frente Amplio por México.

En el segundo día de su precampaña, en el que visitó el municipio de La Cabada, Veracruz, Sheinbaum dijo que en Morena se logró la unidad y “nadie se divide”, porque los procesos que se realizaron fueron democráticos.

Subrayó que el comportamiento debe corresponder a lo que se cree, y no “decirlo de boca para afuera”, porque “sería muy malo creer en la democracia y no elegir a nuestros representantes de manera democrática”.

“Pero hay que decir qué pasa del otro lado, donde dicen que defienden la democracia; puras imposiciones, ellos son el frente de la imposición, imponen sus precandidatos a la Presidencia de la República y se dividen.

“Así van a imponer a todos sus precandidatos en los estados de la República donde va a haber elecciones. Ésa es una diferencia fundamental: allá hay imposiciones y aquí procesos democráticos, porque hay que comportarse como uno cree en lo que cree”, dijo.

También descalificó la estrategia de la oposición, a la que se refirió como una “tienda de disfraces”, tras señalar que en el Congreso votaron en contra de programas sociales que hoy dicen apoyar.

“Ellos tienen que esconder los nombres de sus partidos y se llaman, pero miren, son como una tienda de disfraces en realidad, porque en la mañana dicen que quieren privatizar Pemex, la gente se les echa encima y luego dicen ‘¡ah, no! ¡perdón, yo no quería privatizar!’”.

Insistió: “En la mañana dicen que apoyan los programas universales, como la pensión de adultos mayores, pero eso sí, en la Cámara de Diputados todos votaron en contra para que la pensión universal fuera constitucional”.

Más tarde, en conferencia, la precandidata afirmó que invitará a algunos de los que han roto con el PAN, PRI y PRD a causa de las decisiones que tomaron para seleccionar a sus perfiles electorales.

Respecto al caso específico del alcalde de Cuajimalpa con licencia Adrián Rubalcava, mencionó que durante el periodo que estuvo como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tuvieron una “excelente relación” y señaló que dependerá de él “hacia dónde quiere caminar”.

Respecto a la situación con el excanciller Marcelo Ebrard, aseguró que sigue la invitación a que se sume, por lo que también estará en manos de él lo que quiera hacer, pero celebró que haya decidido quedarse en Morena.

“Es una decisión que él tiene que tomar; yo creo que lo importante es que se quede en el proyecto. El domingo que estuvimos en la entrega ya como precandidata única a la Presidencia, estuvo el equipo de Marcelo, él no pudo ir, pero lo importante es que es parte del proyecto y que vamos a seguir caminando”, señaló.

…Y Delgado acusa que se traicionan entre ellos

Tras la salida de Adrián Ruvalcaba, del PRI, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, fue cuestionado sobre si el alcalde con licencia de Cuajimalpa o Alejandro Murat podrían sumarse a Morena, y aunque dijo que no está contemplado, lo que sí externó es que: “yo creo que ya tienen que empezar a poner un letrero en el PRI: ’el último que apague la luz’, porque todos los días hay decepciones, pues gracias a este héroe anónimo de la Cuarta Transformación que es Alito Moreno”.

Asimismo, el líder morenista dijo que 2024 será una elección altamente judicializada, “seguramente vamos a tener, por parte de la oposición, tratar de ganar en la mesa de los Tribunales lo que no puedan ganar en las urnas”.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que, en el marco de las precampañas, las primeras encuestas publicadas siguen reportando una amplia ventaja de Claudia Sheinbaum y la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) sobre las demás fuerzas políticas del país.

“Estamos muy arriba. (…) Entre 25 y 30 puntos de ventaja es el promedio que señala la mayoría de las encuestas. Esto para nosotros es una buena noticia. Pero no nos lleva a confiarnos, no nos lleva a cruzarnos de brazos. Las recibimos de muy buena manera, pero no bajamos el ritmo de intensidad”, subrayó.

En conferencia de prensa, el dirigente morenista destacó que mientras la unidad y la convicción de construir el segundo piso de la Transformación le dan la mayoría de las preferencias a Morena, tanto a nivel nacional como en los estados donde habrá elección a gobernador, las traiciones y desbandadas se hacen presentes en el PRIAN, particularmente en la Ciudad de México.

“La oposición con su ‘frente gelatinoso’ sigue haciendo agua, porque son pactos inconfesables. Se traicionan entre ellos.

“Acostumbrados durante tantos años para robar al pueblo, también se roban entre ellos, faltaba más. Y sus pactos, sus alianzas, son de intereses; son complicidades que llevaron a la imposición de uno de los líderes de la mafia inmobiliaria que está anidada en la Benito Juárez”, aseveró.