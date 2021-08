Sheinbaum, Murat y Rutilio empujan "el elefante" con buenos resultados: AMLO

En su gira por Chiapas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la mayoría de los gobernadores como Claudia Sheinbaum, Alejandro Murat y Rutilio Escandón ayudan "a aligerar la carga" de su gobierno y a "empujar al elefante", a quienes no les tiene que recordar cómo hacer su trabajo.

