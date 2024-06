Sismo de 4.4 interrumpe discurso de Sheinbaum en Oaxaca: “todo está bien, tranquilos”

Se reportó un sismo de 4.4 grados, de acuerdo con el Sismológico Nacional, interrumpiendo el mensaje de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum durante un evento en Huatulco, Oaxaca.

“¿Está temblando?, todo tiene símbolo histórico (...) todo está bien, tranquilos”, dijo Sheinbaum para calmar a los asistentes del deportivo municipal, donde se reunieron para presenciar la supervisión de acciones del Bienestar por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La próxima presidenta puntualizó que durante su gobierno continuarán los programas del Bienestar, además del Programa de Escrituración del gobierno federal.

“El próximo año vamos a hacer un millón de viviendas en todo el país y a continuar con los programas de escrituración que son muy importantes no solamente aquí, sino en todo México”, agregó,

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el sismo de 4.4 grados ocurrió a la 1:47 de la tarde de este sábado, con epicentro a 13 kilómetros al noroeste de Crecucita en Oaxaca.

En el evento, López Obrador destacó que Shainbaum gobernará a beneficio de todo México y dijo que no se trata de “un asunto partidista”.

“Claudia va a gobernar en beneficio de todos, va a atender a todos. Pero le va a dar preferencia a los más humildes, porque por el bien de todos, primero los pobres”, sostuvo.

Asimismo, dijo que no aspira a ser un líder moral y señaló que cuando terminé su mandato se retirará de la vida pública.

“Yo no quiero ser el hombre fuerte, no aspiro al maximato, no quiero ser líder moral, no quiero ser Caudillo, mucho menos quiero ser cacique”, aseveró el mandatario federal.

Este fin de semana Sheinbaum y López Obrador prevén una gira por Oaxaca y Veracruz.