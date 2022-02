Sorprende en Senado que AMLO pida "pausa" en relación con España, reconoce Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que les sorprendió la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer “una pausa” en la relación con España, pero descartó que se trate de un rompimiento.

Explicó que actualmente hay una relación tensa con el gobierno español, pero no se ha llegado al nivel de ruptura.

Aunque admitió que le corresponde al titular del Ejecutivo federal ampliar su declaración, rechazó que su planteamiento implique retirar al embajador y a todo el personal diplomático del territorio español.

Ante los medios de comunicación detalló que jurídicamente no existe el concepto de pausa en el derecho internacional y dijo que más bien es una expresión política que utilizó López Obrador en su calidad de jefe de Estado.

“Jurídicamente el término pausa no existe en el derecho internacional público, es una connotación política de un jefe de Estado que decide, porque esa es su responsabilidad constitucional, tomar esta pausa, es decir, interrumpir la relación; sin embargo, las embajadas y los embajadores siguen funcionando, las relaciones comerciales siguen funcionando, la intercomunicación sigue funcionando, las empresas españolas y mexicanas siguen funcionando.

“Es decir, es un término político que quizá lo que desea expresar el Presidente es que mantendrá una relación de cercanía, pero también de no tanta intercomunicación con España, pero este término pausa en el derecho internacional y diplomático está ausente”, expresó.

El también coordinador de Morena expuso que en breve convocarán al Senado al canciller Marcelo Ebrard para dialogar sobre la situación mundial, como lo que está pasando en países como Ucrania, Rusia, China y Estados Unidos, así como el T-MEC.

Comentó que también están a la espera de recibir los nombramientos para diversos cargos diplomáticos que asignó el Presidente de la República, entre los que se encuentra el exgobernador priista Quirino Ordaz Coppel.

Particularmente en este caso refirió que tiene conocimiento de que el PRI no respaldará el nombramiento, así como algunos senadores del PAN, pero señaló que tiene el apoyo de la mayoría legislativa de Morena.

“Nosotros vamos a procesarlo una vez que nos llegue, vamos a continuar con nuestro trabajo, si nos llega el nombramiento ya una vez otorgado el beneplácito en la Comisión de Relaciones Exteriores y lo votaremos según sea el caso, yo sé que en el PRI hay un acuerdo de no votarlo, sé que en el PAN hay algunos senadores que no quieren votar, es su libertad, no tengo ninguna actitud de señalamiento frente a ellos, Morena va a acompañar”, declaró.