Suspensión de entrega de libros, asunto político no jurídico; conservadores desesperados: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la suspensión de la distribución de los libros de texto en algunos estados es un asunto político y no jurídico, que utilizan los conservadores porque están desesperados ante la temporada de las elecciones federales de 2024.

“Tiene que ver mucho con el conservadurismo. ¿Por qué vincular la educación con la politiquería?, porque estamos en temporadas de elecciones, están desesperados, la gente quiere la transformación. No les funciona nada, porque vaya que han recurrido a todo”, aseguró.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional donde recibió el respaldo de seis gobernadores de Morena, el mandatario dijo que esperará la decisión que tome el Poder Judicial Federal sobre la controversia constitucional que interpuso la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

“Se está haciendo un trámite, pero no es asunto jurídico sino político”, subrayó al sostener que el Gobierno federal no repartirá los libros en esa entidad donde se niegan a recibirlos, y dijo desconocer si habrá materiales educativos alternos.

“Si ellos no quieren repartir los libros, nosotros no lo vamos a hacer hasta que se termine el juicio (…) A lo mejor van a hacer libros los gobiernos estatales, pero no les corresponde”, manifestó.

López Obrador aclaró que esto no es posible ante la ley porque es facultad del Poder Ejecutivo la distribución de los libros de texto, sin embargo, comentó que “a lo mejor lo autoriza el Poder Judicial. Por ejemplo, que puedan hacer cuadernillos, ellos van a decidir. Vamos a esperar”.

Aprovechó la presencia de los gobernadores de Morena para preguntarles: “¿Los van a distribuir ustedes? Levanten la mano los que los van a distribuir?”. De inmediato los seis mandatarios atendieron la petición presidencial.

AMLO dijo que no pasa nada con este tema de los libros de texto, mientras la gente esté consciente de que es un tema político del conservadurismo.

Cuestionado sobre si tiene planeado enviar una carta a la gobernadora panista Maru Campos, el jefe del Ejecutivo federal rechazó esa opción porque “ella sabe bien de lo que yo opino , y para que le voy a enviar carta, todos ellos (gobernadores) deben actuar de manera responsable”.