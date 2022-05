Tache a la ONU por no prevenir conflicto entre Rusia y Ucrania: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, achacó a la inflación a nivel mundial el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania; además, criticó el actuar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por no tener capacidad para resolverlo y prevenir cientos de muertes.

“¿Por qué empiezan a aumentar los precios? Por la guerra de Rusia y Ucrania. Ahí tienen un tache los dirigentes de las potencias y los dirigentes de los organismos internacionales como la ONU , que no supieron evitar la guerra. ¿Para qué se inventó la política? Para evitar la guerra, y faltó política, faltó diálogo. Lo que duele más es la pérdida de vidas y muchos desplazados”, explicó.

Al encabezar las Jornadas de Producción para el Autoconsumo en Puebla, dijo que dicho conflicto creó un "desbarajuste en la economía mundial", porque cuando se da una situación como la guerra se alteran todos los precios de los alimentos y los países no productores dependen de otros.

“Por ejemplo, está aumentando el precio del maíz, del trigo, gas, petróleo y transporte marítimo, lo que cobran los barcos para traer alimentos. Eso ha llevado a una inflación en todo el mundo. Los más afectados, considero, son los países de Europa. Este aumento de precios es carestía, pero lo podemos solucionar aumentando los sueldos. La inflación gana y afecta a todos, pero más a la gente humilde” , señaló.

El titular del Ejecutivo Federal mencionó que a pesar de que en 2020 se cayó el sector industrial, el comercial y de servicios, el agropecuario creció 2 por ciento, “por eso tenemos que aplicarnos para enfrentar este desafío de la inflación, que es el aumento de precios que no se originó en México", dijo.

López Obrador sostuvo que se ha elevado el salario mínimo, pero la inflación lo ha ido alcanzando. Asimismo, aunque aclaró que el sector energético está controlado, falta hacer lo mismo en el alimentario, por lo que propuso elevar la producción de alimentos y entrar en una etapa de autoconsumo.

“Se tenía una idea equivocada que en un mundo globalizado no era prioridad ayudar al campo, pero vemos que no es así, debemos llegar a la autosuficiencia para no depender del extranjero y de materias primas”, externó.

En este tenor, mencionó que van a aumentar la entrega de fertilizantes a nivel nacional para el fortalecimiento de la producción alimentaria; además, buscarán rehabilitar plantas que lo produzcan, de manera orgánica, pero también normal, ya que se requieren de ambos.

CEHR