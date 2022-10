Nunca traigo efectivo: AMLO; afirma que Beatriz Gutiérrez administra su dinero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no porta dinero en efectivo y aseguró que incluso su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, al igual que su anterior compañera Rocío, son quienes administran sus ingresos y solo le dan para lo más indispensable.

Nunca me ha interesado el dinero, llevo décadas sin tener una cuenta de cheques, no cinco o diez años, no se llenar un cheque o una tarjeta de crédito, no traigo cartera, quien administra mis ingresos es Beatriz y antes Rocío y me daban para mis gastos para lo elemental