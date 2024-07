TEPJF ratifica tres sanciones contra AMLO por intervención en proceso electoral

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó tres sanciones más en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador por intervenir en las elecciones, haber generado inequidad en la contienda, uso de recursos y difusión de propaganda en el proceso electoral 2023-2024.

Las sentencias responden a las denuncias que presentó la oposición en relación con lo dicho por el mandatario federal en las conferencias mañaneras del 22 de marzo y el 12 de abril, así como de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, en la conferencia matutina del 21 de marzo.

Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores Foto: Cuartoscuro

AMLO vulneró contienda en "mañaneras"

Por unanimidad, los magistrados ratificaron la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó que López Obrador y la canciller Alicia Bárcena incurrieron en difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos, en la mañanera del 21 de marzo.

En dicho espacio fue anunciado el programa “Vuelta a la Patria”, con el cual se facilitaría la repatriación de ciudadanos de Venezuela, entrega de apoyos a migrantes y su integración a los programas del Bienestar.

Respecto al diálogo circular del 22 de marzo, se determinó que durante su participación en Veracruz, López Obrador intervino en el proceso electoral al referirse a la candidata de Morena en ese estado, Rocío Nahle, en periodo electoral como “una persona honesta”. El 12 de abril, anunció recorridos por obras públicas en construcción e hizo críticas a los partidos de la oposición.

Rocío Nahle, junto al presidente López Obrador. Foto: Cuartoscuro

En ambas conferencias, la Sala Superior concluyó que “las expresiones denunciadas se apartan del carácter institucional, informativo, educativo o de orientación social que deben tener los espacios de comunicación oficial, en tanto resultaron transgresoras de los principios de la materia electoral”.

El mandatario federal declaró a favor de Nahle García que “esa persona a la que se le quiere hacer mal por la temporada, esta la temporada de la piña, el mango, del chayote, por lo que yo sé y me consta, esa persona es honesta, y como yo soy de aquí, no le voy a desear a mi pueblo querido, que vuelva pasar lo que ya sufrieron y valen mas las imágenes, no creo que por eso me vayan a cepillar, porque no tienen nada que ver con la cuestión electoral”, agregó en su momento el titular del Ejecutivo Federal.

cehr