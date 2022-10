UNAM investiga presunta agresión sexual a alumna de CCH Sur; estudiantes protestan en apoyo a la joven

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, giró instrucciones para que desde la administración central de la máxima casa de estudios se lleve a cabo una investigación a fondo de una presunta agresión sexual hacia una estudiante del CCH Sur.

“Para la Universidad Nacional, cualquier situación violenta contra un miembro de su comunidad es inaceptable, pero mucho más cuando la víctima es una mujer y cuando el ilícito ocurre dentro de instalaciones universitarias”, destacó en un comunicado.

La UNAM detalló que ha acompañado a la alumna y su familia desde el momento en que se tuvo conocimiento del reprobable evento, y a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Defensoría de los Derechos Universitarios les han brindado atención psicológica y jurídica.

Señaló que la Oficina de la Abogacía General de la Universidad colabora con la autoridad correspondiente y dará seguimiento al desarrollo de las diligencias y a la investigación ministerial para que el hecho no quede impune.

Estudiantes del CCH Sur protestan en apoyo a la víctima

Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur realizaron este viernes por la tarde una manifestación en la cual quemaron papelería y destruyeron mobiliario de la escuela en protesta por la agresión sexual que sufrió una compañera el pasado lunes.

“CCH no me cuida, me cuidan mis amigas”, gritaban lo jóvenes durante la protesta realizada en la explanada del plantel para exigir justicia y entablar un diálogo sobre la situación.

Con información de Jorge Butrón y Manuel Velázquez.

JVR