Urge que AMLO frene persecución política contra opositores: PAN

El PAN en el Senado aseveró que es urgente que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) frene la "persecución política" que emprendió en contra de sus opositores, así como su "autoritarismo".

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, ratificó el respaldo de su partido al excandidato presidencial, Ricardo Anaya, por los supuestos señalamientos de Emilio Lozoya.

“Claramente vamos a respaldarlo, a solidarizarnos con él, a acompañarlo en todo este proceso legal y por supuesto le seguiremos diciendo al Presidente de la República y a todo el Gobierno que ya basta de estas persecuciones políticas”, expresó.

En conferencia de prensa, la senadora panista manifestó que es evidente que al titular del Ejecutivo federal "no le gusta la oposición y se mueve con base en el resentimiento y la venganza".

“Esto que está pasando con Ricardo Anaya nos obliga a hacer una reflexión como país. Urge reclamarle a este Gobierno que se detenga, porque efectivamente, así como se atreve a amenazar, a citar a un excandidato a la Presidencia de la República, pues imagínense a los medios de comunicación, a los legisladores de oposición, a los empresarios que están hartos de esta pésima administración”, indicó.

López Rabadán se refirió a la intención del Presidente de renovar a los órganos electorales, respecto a lo cual puntualizó que Morena y sus aliados no cuentan con la mayoría para “destruir” a estas instituciones.

“No se equivoque, Presidente, se le está olvidando que no cuenta con los votos para realizar modificaciones constitucionales que destruyan instituciones. No tiene los votos en el Senado y tampoco los tiene en la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados. Se topará con el bloque de contención. No podrá destruir ni al INE ni al Tribunal Electoral”, subrayó.

La senadora del PAN también calificó como una “vacilada” el comentario de AMLO respecto a que él mismo convocará a la revocación de mandato, porque precisó que por ley, este ejercicio lo debe convocar la ciudadanía y lo debe procesar el INE.

PRD pide a Ricardo Anaya atender tema judicial



Ricardo Anaya tendrá que enfrentar los procesos penales que vengan en su contra y aclararlos, pues al Partido de la Revolución Democrática (PRD) no le corresponde ni la defensa ni la condena, aseguraron diputados y senadores del sol azteca.

Luis Espinoza Cházaro, próximo coordinador del PRD en San Lázaro dejó claro que su partido no es defensor de Ricardo Anaya, ya que sólo está en contra de que se persiga a los opositores por sus críticas al Gobierno de la República.

"Ricardo (Anaya) tendrá que enfrentar los procesos que vengan; aclarar que no corresponde al PRD ni la defensa ni la condena, lo que no es correcto es que en razón de ideas políticas o críticas políticas, las instituciones de procuración de justicia se utilicen para perseguir a los oponentes políticos", afirmó.

Entrevistado al término de la reunión plenaria de senadores y diputados del sol azteca, Espinoza Cházaro lamentó la "persecución política" de parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador a opositores y medios de comunicación, con los que no está de acuerdo con lo que expresan.

"Todo lo que no sea consecuencia del Presidente es enemigo de él, es perseguido y señalado. Yo no entiendo al Presidente diciendo que se vayan los jueces, se olvida que los jueces pertenecen al Poder Judicial que es autónomo, como no entendería que el presidente de la Corte le pidiera a López Obrador que renuncie, se están violentando los principios constitucionales", aseguró.

El líder de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, coincidió con el diputado Luis Espinoza de que si hay un tema judicial que deba atender Anaya Cortés, que lo haga, y confió en que no sea una "persecución política" de AMLO.

Ojalá que no se caiga, sobre todo, en un tema de persecución. Si hay un asunto jurídico legal que atender, que se atienda Miguel Ángel Mancera

​Coordinador del PRD en el Senado

Cuestionado sobre si el PRD daría la cara por el excandidato presidencial panista, Mancera Espinoza opinó que "no creo que se trate de meter las manos por nadie , más bien se trata de que se esclarezcan las causas y los procedimientos sean los apegados a derecho", apuntó.

