Vacunación contra COVID: Jóvenes muestran interés para ser inoculados

Los jóvenes de 18 años en adelante han mostrado interés por aplicarse la vacuna contra COVID, luego de que el Gobierno federal diera a conocer que este sector de la población ya puede registrarse para obtener el biológico.

En redes sociales, los jóvenes han mostrado emoción por recibir la vacuna contra COVID y obtener la protección para avanzar y erradicar la pandemia.

Mariana Aguilar de 23 años, quien es trabajadora de una tienda de ropa en el Estado de México dijo sentirse feliz porque ya la van a vacunar contra COVID, aunque aún no conozca en qué mes le pueda tocar.

“La verdad sí me emociona porque mi abuelo se murió de COVID y mi tía también, a mi abuela le dio y ya no queremos que nos pegue a más de nosotros. Aparte podemos hacer más cosas pero con el cubrebocas, porque muchas personas y se vacunan y les vale”, dijo a este diario.

Mientras Karen Hernández de 24 años, estudiante de criminología en la Ciudad de México, aseguró que es importante que ya tomen en cuenta a los más jóvenes, ya que la vacunación contra COVID ayudará a reducir los contagios en el país.

“Ya me quiero vacunar para disminuir el COVID y no enfermarme, en un ratito me voy a registrar porque aún no lo he hecho porque no me dejó entrar ayer la página. Esta chido que nos vacunen porque va a ver menos riesgos y ya para que nadie se enferme del virus”, detalló.

Los jóvenes tienen la idea de aplicarse la vacuna contra COVID en cuanto puedan, porque les interesa continuar sus estudios, su trabajo o hacer más actividades fuera de casa.