AMLO propone dar Premio Nobel de Ciencia a creadores de la vacuna contra COVID

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que de manera formal presentará una propuesta para otorgar el Premio Nobel de Ciencia a los descubridores de la vacuna contra COVID, a médicos que laboraron para salvar muchas vidas.

"Voy a enviar a quienes deciden sobre los premios, quienes deciden para nombrar, elegir a los premios Nobel, que se considere entregar un premio en esta materia a quienes contribuyeron para la creación de esta vacuna (contra COVID) porque esto significa salvar muchas vidas", aseguró AMLO.

En conferencia de prensa matutina, AMLO aclaró que la petición incluye a científicos, directivos, a quienes han contribuido a tener las vacunas porque las empresas farmacéuticas crearon toda una estrategia y se logró contar con una vacuna contra COVID en un tiempo récord y esto se traduce en salvar vidas.

"Sí amerita un reconocimiento para que se considere en los candidatos a premios Nobel a científicos o a grupos que hayan participado en la elaboración, con calidad y a tiempo, de esta vacuna, porque en la historia los especialistas saben que no se había logrado elaborar una vacuna en tan poco tiempo y esto nos ha dado alivio", dijo AMLO.

López Obrador comentó que recientemente leyó un artículo del responsable de vacunación y de enfrentar la pandemia en Estados Unidos que decía que los fallecidos ahora, en un porcentaje considerable, no estaban vacunados contra COVID.

"Entonces que entre más vacunación menos fallecimientos y él hace un llamado urgente a que todos nos vacunemos y es lo mismo que hacemos en México, tenemos que seguir vacunándonos para protegernos porque se está demostrando que si estamos vacunados, estamos protegidos", subrayó.

López Obrador añadió que en México no deja de haber vacunación contra COVID aunque sea con una sola dosis, incluso con esquema completo.

"Hay contagio o puede perder la vida una persona pero es algo excepcional, no es la regla porque a veces se magnifica esto, para transmitir el mensaje de que no sirve la vacuna, eso no es cierto, la vacuna es muy importante", insistió AMLO.

El Presidente refirió también que se debe recordar a quienes lamentablemente perdieron la vida por COVID, seguir homenajeándoles. Recordó que cada vez que tiene un acto siempre se guarda un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la pandemia.

"Hay que seguirlo haciendo porque no se trata de números, se trata de amigos, conocidos, muchos mexicanos que perdieron la vida por esta terrible pandemia. Tenemos que seguir abrazándonos todos, haciendo lo que nos corresponde para que se salven vidas porque así como han fallecido miles de personas, así también se han salvado muchos", puntualizó.