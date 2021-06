AMLO sugiere dar Premio Nobel de Ciencia a descubridores de vacuna antiCovid

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló este viernes que para el Premio Nobel en Ciencia propondría a los científicos descubridores de la vacuna contra el COVID-19, porque en poco tiempo lograron tenerla.

"Si a mí me tocara decidir sobre a quién entregar el Premio Nobel en Ciencia en algunas de las disciplinas, diría a los que fabricaron en muy poco tiempo la vacuna, esos serían mis candidatos. Tanto los científicos como las empresas que además en la salud no debe haber ideologías que predominen", aseguró.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, el 25 de junio de 2021. Foto: Cuartoscuro.

AMLO afirmó en conferencia de prensa en Palacio Nacional que la salud es un derecho humano fundamental, pero también las farmacéuticas son empresas y tienen su lógica de negocio.

Nosotros tenemos que ver las cosas con objetividad y priorizar, porque también tenemos otras enfermedades que hay que atender, que requieren destinar recursos, pero en eso estamos, insistió.

El titular del Poder Ejecutivo federal ratificó el compromiso de su administración de vacunar en octubre a todos los adultos de 18 años en adelante, y rechazó que lo acusen de ser incongruente por prometer y no cumplir su palabra respecto a acciones del gobierno

No queremos anunciar nada si no cumplimos el compromiso de que en octubre estén vacunados todos los mexicanos que lo deseen y luego vemos, pero lo primero es terminar con este plan para no crear compromisos y compromisos porque estos se cumplen.

"A mí es muy difícil que me digan que soy incongruente porque cuido mis palabras, no digo algo que no voy a poder cumplir. Dijimos que vamos a tener vacunados a los adultos mayores de 60 años a finales de mayo aún con una dosis y cumplimos, y ahora vamos a tener vacunados a todos los adultos de 18 años y vamos a cumplir", sostuvo López Obrador.

Por último hizo un reconocimiento a los laboratorios y las empresas que distribuyen los biológicos antiCovid porque han hecho un trabajo extraordinario.

ntb