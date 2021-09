(VIDEO) Isabel Arvide incluye en Grito de Independencia a AMLO; provoca enojo

La cónsul de México en Turquía, Isabel Arvide, provocó polémica al dar el Grito de Independencia en ese país al incluir en sus arengas el "Viva López Obrador"; esto molestó a una de las asistentes, quien reprochó que se mencionara al Presidente mexicano.

Con el lábaro patrio en mano, la periodista Arvide lanzó las frases previas antes de sonar la campana de Dolores. "Viva Miguel Hidalgo. Viva la Justicia. Viva la Libertad. Viva López Obrador", mientras los asistentes lanzaban los "vivas".

Al concluir el acto protocolario en el consulado mexicano en Estambul, Turquía, una mujer increpó a Isabel Arvide por haber integrado a Andrés Manuel López Obrador en esas arengas.

"No, no, eso no se hace. Lo respeto (a López Obrador) pero él no va ahí, señora. No me importa; no me paren, no me paren. México no es López Obrador".