¿Zelenski y Putin acudirán a la Cumbre del G-20 en Brasil?

Líderes del mundo reconocen su interés de llevar a debate el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia a la Cumbre del G-20, pero ninguno de los presidentes, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente, acudirá al encuentro que arranca mañana en Brasil.

Según el anfitrión, el líder de la resistencia no fue invitado al puntualizar que como dicho asunto geopolítico no es una prioridad entre las 19 naciones que viajarán a la zona la falta de acuerdos en la materia a casi tres años de la invasión, o al menos no de momento ya que pese a intentos de negociación no hubo consenso, por ello no se consideró citarlo, pero evitó hablar sobre el Kremlin.

En declaraciones a medios, como Folha de Sao Paulo, el secretario de Asuntos Económicos y Financieros y embajador brasileño, Mauricio Lyrio, precisó semanas antes del encuentro que “como la negociación de paz eventual no es un tema de la cumbre, por eso no hubo invitación”. No obstante, el mandatario ucraniano aprovechó los medios para enviar un mensaje y resaltar que este 2025 es crucial para tal escenario, al promover acciones diplomáticas para que esta guerra que ya cobró miles de vidas llegue a su final a casi mil días de combates, aunque recalcó que su rival no está dispuesto a negociar la paz, pues está en contra de las condiciones establecidas por Kiev.

Zelenski pide detener a Putin

Además, destaca que tampoco Putin viajará al evento que se llevará a cabo en el Museo de Arte Moderno (MAM) en Río de Janeiro, como en las ediciones previas desde que estalló el conflicto en Indonesia e India, lo que recuerda que hay una orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra por crímenes de guerra por la presunta deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.

Ante ello, el gobierno de Zelenski instó a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva y autoridades brasileñas a detener al mandatario ruso si éste se presentaba, pues se alertó que podría hacer acto de presencia durante el evento al que irá por última vez Joe Biden como presidente —pues dejará el poder en enero próximo—, pero desde el mes pasado Putin informó que no haría el viaje al reconocer que su asistencia enturbiaría el objetivo de ésta y volcaría el foco sobre su aliado Brasil si no lo capturaba, pues además de socios ambos países son cercanos como fundadores y miembros de los BRICS, grupo creado como alternativa a Occidente.

Pero de acuerdo con la prensa, el Kremlin sí contará con representación. Se confirmó que el canciller Serguei Lavrov acudirá al evento que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre, donde aprovechará para sostener algunas reuniones bilaterales, según declaraciones de la vocera de Exteriores, Maria Zajárova.

