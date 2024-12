Bashar al Assad abandona Siria tras entrada de rebeldes a Damasco, reportan

Ante la ofensiva relámpago de los rebeldes para entrar a Damasco el domingo, tiempo local, el presidente Bashar al-Assad habría abandonado Siria, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos a The Associated Press.

Mientras tanto dos oficiales de alto rango de ejército comentaron a la agencia Reuters que Assad huyó hacia un destino desconocido desde Damasco, ante el avance de la coalición islamista que hace 11 días comenzó su ofensiva contra el Gobierno de Siria.

Primer ministro sirio dispuesto a colaborar con los insurgentes

Por su parte, a través de un mensaje transmitido en su cuenta de Facebook. el primer ministro de Siria, Mohamed al Jalali, prometió cooperación a las fuerzas insurgentes.

“Extendemos nuestra mano incluso a la oposición que extendió la suya y confirmó que no dañará a ninguna persona que pertenezca a la patria siria”, dijo, y añadió: “A mis queridos sirios, estoy en mi casa, no la he abandonado porque pertenezco a este país y no conozco ningún otro país que no sea mi patria”.

Rebeldes buscan tomar medios estatales sirios

A través de Telegram, las fuerzas rebeldes declararon a Damasco “libre del tirano Bashar al-Assad”, y afirmaron que “a los desplazados de todo el mundo, una Siria libre les espera”.

Asimismo, el Comando de Operaciones Militares afirmó que buscaba controlar las oficinas de los medios de comunicación estatales en Damasco “para transmitir el anuncio de la victoria sobre Assad”.

“Libertad”, así celebran en las calles huida de Assad

Miles de personas, tanto en coches como a pie, se congregaron en la plaza principal de Damasco para celebrar al grito de “¡Libertad!” del largo régimen de la familia Assad.

“Celebramos con el pueblo sirio la noticia de la liberación de nuestros prisioneros y de la liberación de sus cadenas, y el anuncio del fin de la era de injusticia en la prisión de Sednaya”, dijeron los rebeldes.

#URGENTE

🔴🇸🇾 #Siria: El régimen de Bashar al-Assad

ha caído, según medios internacionales



🚨 Assad habría huido de territorio sirio en un avión con destino desconocido



🚨 Rebeldes sirios declararon “libre” a Damasco pic.twitter.com/0f6lbbpfu0 — Informa Ec (@Informa_EC) December 8, 2024

Sednaya es una gran prisión militar en las afueras de Damasco, donde el gobierno sirio detuvo a miles de personas.

Un avión de Syrian Air despegó del aeropuerto de Damasco en torno a la hora en que se informó de que la capital había sido tomada por los rebeldes, según datos del sitio web Flightradar.

El avión voló inicialmente hacia la región costera de Siria, un bastión de la secta alauita de Assad, pero luego dio un giro brusco y voló en dirección opuesta durante unos minutos antes de desaparecer del mapa.

Con información de Reuters

