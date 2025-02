EU ante cárteles: entre abrir infierno o compartir datos

Estados Unidos amenazó con “desatar un infierno” sobre los cárteles de droga mexicanos que principalmente trafican fentanilo por la frontera entre ambos países, aseguró el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, Mike Waltz; mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que buscan compartir información con autoridades de nuestro país para combatir a dichos grupos.

“Vamos a desatar un infierno sobre los cárteles, ya es suficiente. Estamos asegurando nuestra frontera y los cárteles están sobre aviso”, expresó Waltz en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

El asesor presidencial puntualizó que el ejército estadounidense trabaja en coordinación con las Fuerzas Armadas mexicanas para realizar patrullajes a lo largo de la frontera.

“Se han visto imágenes del Ejército mexicano haciendo patrullajes junto con nuestra policía fronteriza y aduanera, y con nuestro ejército, para asegurar la frontera de los Estados Unidos, porque sin una frontera, no tienes un país y no tienes soberanía, y si no hay nada más que América primero que eso”, añadió.

Las declaraciones de Mike Waltz ocurren luego de que el gobierno de Estados Unidos declaró a siete cárteles de droga mexicano como organizaciones terroristas, entre los que están: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.

Apenas el jueves por la noche, el secretario de Estado, Marco Rubio, celebró las designaciones al asegurar que “nos brindan una herramienta valiosa para cortar cualquier asociación que puedan tener, no sólo con ciudadanos estadunidenses, sino con cualquier otra empresa o individuo en todo el mundo que los esté ayudando”.

En una entrevista con la periodista canadiense Catherine Herridge, Rubio explicó que esta designación permitirá a EU compartir información con las autoridades mexicanas sobre grupos criminales que operan en México pero que tienen vínculos con otros países.

“En el caso de México, la preferencia siempre es trabajar en conjunto con nuestros socios (y proporcionarles) mucha información sobre quiénes son y dónde se encuentran. Si los grupos criminales están localizados en un tercer país, fuera de México, podemos compartir esa información con nuestros pares mexicanos en su país, porque es una amenaza para ambas naciones”, afirmó.

El funcionario destacó que “si al final estas personas representan una amenaza inminente para Estados Unidos o cruzan nuestras fronteras (...) entonces nos da herramientas para perseguirlos” usando “cualquier agencia que tengamos disponible”.

A la pregunta de si permitía usar la fuerza militar contra los cárteles, Rubio contestó que “depende de dónde se encuentren”.

Rubio explicó que esta decisión refleja el compromiso de EU con la protección de su nación, sus ciudadanos y el hemisferio frente a las “campañas de violencia y terror” de estas organizaciones.