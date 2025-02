Israel recibe 4 cuerpos y da el adiós a los Bibas

Pese a más roces en medio de un alto al fuego, el grupo terrorista Hamas devolvió a Israel los cuerpos de otros cuatro rehenes el mismo día en que el pueblo dio el último adiós a Shiri Bibas y sus hijos, Kfir y Ariel, asesinados por los terroristas.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu confirmó que al filo de la medianoche (hora local) un convoy de la Cruz Roja arribó con los cadáveres de cuatro hombres, un proceso que a diferencia de entregas previas no contó con los mediáticos que el mundo condena, pues los rebeldes aprovechaban para aumentar el dolor de las familias que aún esperan por el retorno de decenas de cautivos retenidos presuntamente en túneles.

El Dato: Algunos ciudadanos también portaron vestimenta o hasta disfraces alusivos a Batman, el superhéroe favorito de Ariel, el mayor de los hermanos Bibas.

Medios locales, como Times of Israel, reportaron que entre las víctimas en retorno estarían Shlomo Mantzur, el hombre de mayor edad secuestrado por la organización terrorista, así como Itzik Elgarat, Tsahi Idan y otra persona no identificada, a cambio de unos 60 prisioneros palestinos.

No obstante, las autoridades esperarían hasta concluir las pruebas forenses para corroborar cada una de las identidades y notificar a las familias, para evitar lo que ocurrió la semana pasada con el caso Shiri Bibas, pues los criminales entregaron originalmente un ataúd con el cuerpo de una desconocida.

Por la tarde, las calles israelíes se pintaron de naranja, azul y blanco de manera masiva para despedir a los Bibas. De los cuatro miembros tomados como rehenes, tres, Shiri y sus hijos Kfir y Ariel —las víctimas más jóvenes de la guerra—, fueron asesinados y a más de 16 meses de lucha sus cuerpos fueron retornados, mientras que el esposo de Shiri y padre de los pequeños pelirrojos fue liberado a inicios de mes.

510 días de la guerra se cumplen hoy a la espera de más retornos de rehenes

En una clara muestra de solidaridad el pueblo israelí, portando globos y playeras de color naranja en alusión al cabello de los Bibas, o banderas de Israel, acompañó a la familia a dar la sepultura que merecen Shiri y los pequeños de sólo nueve meses y cuatro años de vida.

Aunque la ceremonia en el cementerio de Tsoher —cerca de la frontera con la Franja— fue privada, los vehículos que se dirigieron a ese punto fueron custodiados por una multitud kilométrica que hasta ofreció “perdón”, según mensajes en varias pancartas, por no lograr que regresaran con vida, como sí ocurrió con Yarden Bibas, padre y esposo.

En un emotivo adiós, el papá de los niños pelirrojos y pareja de Shiri los despidió con flores naranja y portando un kipá de ese color. En un discurso con la voz entrecortada, el hombre de luto pidió a éstos que lo perdonaran por no haberlos cuidado ese 7 de octubre del 2023.

“Siento no haber podido protegerlos”, declaró ante el luto de perder a su familia, a la que calificó de “perfecta” y que no volverá a abrazar; habló de cada uno al confesarle a su esposa el gran amor que aún le tiene, mientras que a sus hijos les expresó que en todo el encierro pensó en ellos, aunque no estaba a su lado, lo que recuerda que fueron secuestrados por separado. Según imágenes de seguridad él fue llevado por la fuerza tras salir de casa, mientras que la mujer fue sacada por combatientes islámicos con los dos pequeños en brazos a quienes cubrió con una cobija.