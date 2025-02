Trump batea garantías a Ucrania y va por aranceles para Europa

Pese al acuerdo de minerales críticos, Ucrania sigue sin garantías de seguridad para poner fin a la guerra, y el presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra Europa al alegar que como socio principal de Volodimir Zelenski le compete tales condiciones, escalando la tensión, pues también amagó con aranceles.

“No voy a ofrecer garantías más allá de lo estrictamente necesario”, comentó el magnate al ser cuestionado por reporteros acerca de la negociación con su homólogo, Volodimir Zelenski, y recalcó que ese asunto lo debe asumir tal región a más de tres años de la invasión, otro desaire tras excluir a esos países del diálogo para fijar un posible alto al fuego y la paz duradera.

No obstante, sí habló del trato que le da acceso a la mitad de recursos y tierras raras con la creación de un fondo de reconstrucción y aseguró que es algo “muy, muy grande”, pues confía en obtener ganancias para recuperar lo que la potencia perdió con la gestión de Joe Biden, al recalcar su interés en la rica geología, pues ese territorio cuenta con 20 de los 50 elementos críticos del mundo, algunos usados para el desarrollo de energía nuclear, armas y tecnología, como litio, manganeso e iterbio, entre otros.

Donald Trump, presidente de EU ı Foto: La Razón

Y tras recalcar que todo está arreglado reveló, como adelantaron varios medios, que el líder de la resistencia viajará a EU este 28 de febrero para la firma oficial del pacto que les otorga derechos y obligaciones, aunque se desconocen detalles.

Sin embargo, el acuerdo no representa un aliciente para la causa ucraniana, que sigue con las manos vacías en protección. El diario New York Times expuso que prácticamente Kiev sólo consiguió una palmada en la espalda, pues el único compromiso de Washington es apoyar “el esfuerzo de Ucrania para obtener las garantías de seguridad necesarias para establecer una paz duradera”, según documentos a los que tuvo acceso —que podrían no ser la versión final— y que están firmados por el secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, y la ministra de Economía ucraniana, Yulia Sviridenko.

Así, EU deja otra vez en evidencia que no se hará cargo de tal tema y lo delega por completo a los países europeos, a los que forzó a asumir mayor control en su defensa y acelerar la inversión militar para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Lo que a su vez enfatiza la cercanía de esa potencia con el régimen de Vladimir Putin, al que ha favorecido en las primeras negociaciones al abrir el proceso con éste, pese a ser el agresor, presuntamente a cambio de otros acuerdos por minerales y al que esta semana ofreció dar ciudadanía a oligarcas al anunciar una “tarjeta dorada” para quienes estén dispuestos a invertir en su nación, beneficio que costaría cinco millones de dólares.

El Dato: Está pendiente la reunión de Trump con el líder británico, Keir Starmer, en pos de favorecer a la zona invadida.

No obstante, Volodimir Zelenski considera que aún hay oportunidad al advertir que sin garantías no habrá un alto al fuego e insistir que su prioridad es cuidar a su pueblo, que lleva tres años en resistencia ante bombardeos del Kremlin.

En comentarios a la prensa, el ucraniano abundó que aún hay “temas que tenemos que discutir”.

Y puntualizó que está en juego el éxito o el fracaso de las conversaciones de cara a su viaje a la Casa Blanca, proceso en el que “he subrayado que es inaceptable que se tomen decisiones sin nosotros”, tras ser relegados; muestra de ello es que a la fecha la delegación estadounidense sólo se ha reunido con funcionarios rusos y se prevé que hoy, antes de la firma del acuerdo de minerales, Washington y Moscú se reúnan de nuevo, ahora en Estambul, Turquía, para avanzar en torno al compromiso de reabrir sus embajadas, cita ante la que el Departamento de Estado de EU recalcó que Kiev no fue invitado.

En tanto, Donald Trump no quita la mira de Europa, con la que toma distancia, pues anticipó impuestos a futuro; sin exponer fechas dijo “hemos tomado una decisión y la anunciaremos muy pronto”, ante gravámenes a sus productos, empezando por los automóviles, al replicar las pugnas que abrió contra otros socios como México, Canadá y China.

17 elementos químicos de difícil extracción hay en las llamadas tierras raras

Incluso, el republicano apuntó que la Unión Europea (UE) sólo se creó para “fastidiar a EU”, lo que alegó ha hecho bien, por lo que precisó que los impuestos serán de 25 por ciento, una clara represalia al exhibir supuestos abusos de esas naciones, pues recordó que la región cobra hasta 10 por ciento de aranceles a sus autos de pasajeros, cuatro veces más que lo que Washington paga a esa región.

Pero la UE no se queda con los brazos cruzados y prevé una contramedida “con firmeza”, al argumentar que protegerá a empresas y trabajadores, mientras busca ampliar las conversaciones en materia de defensa para fortalecer su espacio y dejar de depender de la potencia. Asimismo, se reportó que ayer hubo encuentros tras el retorno de Emmanuel Macron de su viaje a EU en el que promovió las garantías que exige Ucrania.