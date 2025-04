Papa Francisco reaparece brevemente en la Plaza de San Pedro al inicio de la Semana Santa

No necesitó oxígeno

El papa Francisco saludó brevemente a miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro al término de la misa del Domingo de Ramos, en lo que representa su segunda aparición pública desde que fue dado de alta tras una larga hospitalización por una neumonía bilateral.

Como describió la agencia Reuters, el pontífice, de 88 años, se presentó en silla de ruedas y sin oxígeno suplementario, a diferencia del domingo anterior.

El pontífice, de 88 años, ofreció un breve mensaje en la Plaza de San Pedro sin asistencia de oxígeno. ı Foto: Reuters

Dirigió un corto mensaje a los presentes con una voz más clara: “Feliz Domingo de Ramos, feliz Semana Santa”, expresó antes de retirarse nuevamente al interior del Vaticano.

El papa no presidió la misa, que fue oficiada por el cardenal Leonardo Sandri. Durante la celebración, Sandri leyó la homilía preparada por el pontífice, en la que llamó a los fieles a “tender la mano a quienes ya no pueden más” y a vivir esta Semana Santa cargando no solo su propia cruz, sino también la de quienes sufren.

En una Plaza de San Pedro repleta, el papa Francisco bendice a los asistentes y les desea una buena Semana Santa, mientras continúa su convalecencia. ı Foto: Reuters (vía Vatican Media)

Más de 20 mil personas asistieron a la ceremonia. Muchos fieles extendieron la mano para tocar al Papa mientras era conducido por una rampa hasta el altar. En el trayecto de regreso a la basílica, se detuvo para bendecir un rosario y regalar dulces a un niño.

Esta aparición se suma a otras acciones del Papa durante la semana, como su visita privada a la basílica de Santa María la Mayor el sábado, donde oró ante el icono de la Virgen Salus Populi Romani. También sostuvo un encuentro reservado con los reyes británicos Carlos III y Camila, y realizó un breve recorrido por la basílica de San Pedro para agradecer a restauradores por su labor.

Fieles católicos extienden la mano hacia el papa Francisco durante su aparición en el Vaticano, marcando el inicio de la Semana Santa. ı Foto: Reuters (vía Vatican Media)

A propósito de la Semana Santa, el Vaticano aún no ha confirmado cuál será el grado de participación del pontífice en las ceremonias litúrgicas que culminan el Domingo de Pascua. Su equipo médico le ha recomendado reposo durante al menos dos meses.

Durante la bendición dominical escrita, Francisco agradeció las oraciones de los fieles y ofreció plegarias por diversas regiones en conflicto, incluyendo Sudán, Ucrania, Oriente Medio, el Congo, Birmania, Líbano y Sudán del Sur.

Con información de Europa Press, Reuters y Associated Press.

