Juez prohíbe deportaciones masivas bajo ley de guerra

Un juez federal bloqueó, ayer, a la administración Trump de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA), promulgada en 1798, para deportar a migrantes venezolanos detenidos en el sur de Texas. La decisión representa el primer fallo judicial definitivo que impide aplicar esta legislación de tiempos de guerra en el contexto migratorio contemporáneo.

El juez Fernando Rodríguez Jr., designado por el propio Donald Trump en 2018, dictaminó que el expresidente excedió los límites de la ley al invocar la AEA mediante una proclamación presidencial emitida en marzo pasado. En ella, el mandatario calificó a la pandilla venezolana Tren de Aragua como una fuerza invasora, con lo cual buscaba justificar deportaciones aceleradas sin intervención judicial.

El Tip: El episodio forma parte de una serie de litigios a raíz de la proclamación de Trump, como una suspensión temporal de deportaciones ordenada en Washington.

“El Tribunal concluye que la invocación de la AEA por parte del Presidente a través de la Proclamación excede el alcance del estatuto y, como resultado, es ilegal”, escribió Rodríguez. Añadió que el texto legal no contempla deportaciones basadas en presuntas afiliaciones delictivas sin prueba de una invasión armada dirigida por un gobierno extranjero.

El fallo especifica que el Ejecutivo puede continuar con deportaciones por otras vías legales, pero no con base en una norma cuya última aplicación relevante data de la Segunda Guerra Mundial.

La respuesta de la Casa Blanca fue inmediata. Kush Desai, portavoz de la administración Trump, declaró: “La administración Trump se compromete a utilizar sin complejos todos los poderes que la Constitución y el Congreso le otorgan al poder ejecutivo… y confiamos en que finalmente prevaleceremos para el pueblo estadounidense”.

La administración puede apelar ante el Tribunal del Quinto Circuito.