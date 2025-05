Aumento de velocidad y fuertes vientos, entre posibles causas del accidente del Buque Cuauhtémoc: NSTB

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos adelantó algunas hipótesis del accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc, al presentar un aumento de su velocidad y vientos fuertes en el momento del percance que dejó dos cadetes fallecidos y 22 más lesionados.

En conferencia de prensa, Michael Graham, líder de la investigación de la NTSB, informó que la embarcación navegaba a seis nudos, pero aumentó su velocidad repentinamente antes del impacto. Agregó que los mandos del barco emitieron una llamada de auxilio de entre 22 y 24 segundos antes de perder el control.

Graham aclaró que no se ha revisado el motor del Cuauhtémoc, por lo que desconocen el origen de la versión que apunta a una supuesta falla mecánica como causa del accidente. Subrayó que cualquier hipótesis será evaluada únicamente con base en evidencia oficial.

TE RECOMENDAMOS: Escribe magnate en Truth Social Donald Trump afirma que negociaciones entre Rusia y Ucrania iniciarán de inmediato

“Es el inicio de un proceso largo, no sacaremos conclusiones, no especularemos y no determinaremos las causas probables mientras estemos en la investigación”, señaló.

Buque Cuauhtémoc ı Foto: Reuters

Graham expuso que ya se trabaja en conjunto con las autoridades mexicanas para detallar a fondo que sucedió, además de tener acceso al Buque Cuauhtémoc para llevar a cabo los peritajes e investigaciones correspondientes.

“Somos optimistas de que tendremos el acceso muy pronto”, indicó Graham.

Aseguró que en 30 días habrá un primer informe preliminar sobre el choque del Buque Escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina contra el puente de Brooklyn en Nueva York, el fin de semana pasado.

Anticipó que el informe final y las pesquisas sobre el incidente del sábado 17 de mayo de 2025, tardarán de uno a dos años.

Autoridades manejan tres hipótesis:

Condiciones climáticas (hacía mucho viento al momento del accidente)

Fallas mecánicas

Error humano (tanto de la tripulación como de la guarda costera de Estados Unidos)

Información en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT